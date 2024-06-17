Теперь новые мощные международные инициативы проходят без России. Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что для Владимира Путина довольно болезненным ударом является непризнание со стороны Запада, как бы он ни пытался убедить в обратном.

Советуем посмотреть Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Путин – это до сих пор человек "совка"

Путин, как всякий советский человек, всю жизнь прожил в зависти перед заграницей. В юности он мечтал об американских джинсах, мечтал полистать журнал "Америка". Поэтому заграница для него – цель. На фоне заграницы он должен быть весомым. Если где-то на международной арене Путина, пусть, допускает к себе американский президент – это знак качества для него,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Путину нравится думать, что он, мол, вышел фактически из ниоткуда, а в определенный момент жизни он стоял рядом с лидером США – кто бы это ни был.

"И вот состоялся Глобальный саммит мира, на который его не позвать. Нельзя придумать большего унижения для Путина. Все искали какую-то уязвимость Путина, а он во многих смыслах неуязвим, потому что интересы у него неизменны. Для него, как для "совка" очень важно было перейти от бутылочного 3-литрового пива на баночное пиво 0,33. Вот и вся его эволюция, вот и вся суть человека, который наконец-то вырос в личность", – отметил Асланян.

Хотя Владимир Путин не поехал бы на Глобальный саммит мира, однако важным было само приглашение. Конечно, диктатор хотел публично отвергнуть приглашение, при этом объяснив через своих приспешников, с каким презрением Россия относится к подобным мероприятиям. Однако, мечтам Путина не суждено было осуществиться – приглашение никто не прислал.

Придумали новый международный орган, который признали сразу все. Даже те, кто не приехал. Еще вчера не было, а уже сегодня у международного сообщества очень интересный инструмент, который не признала только Россия. Конечно, Россия в истерике и панике. Потому что на это ответить ничем нельзя. Вообще ничем,

– добавил Асланян.

Все кризисные ситуации Россия привыкла решать силой. Однако, кажется, мир уже устал от ее угроз, и перестал воспринимать их серьезно.

Будет ли Россия присутствовать на следующем Саммите мира