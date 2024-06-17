Тепер нові потужні міжнародні ініціативи проходять без Росії. Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що для Владіміра Путіна доволі болючим ударом є невизнання з боку Заходу, як би він не намагався переконати у протилежному.

Радимо переглянути Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Путін – це досі людина "совка"

Путін, як всяка радянська людина, все життя прожив у заздрощах перед закордоном. В юності він мріяв про американські джинси, мріяв погортати журнал "Америка". Тому закордон для нього – ціль. На тлі закордону він має бути вагомим. Якщо десь на міжнародній арені Путіна, нехай, допускає до себе американський президент – це знак якості для нього,

– наголосив Сергій Асланян.

Путіну подобається думати, тішить його самолюбство, що він, мовляв, вийшов фактично з нізвідки, а в певний момент життя він стояв поруч з лідером США – хто б це не був.

"І от відбувся Глобальний саміт миру, на який його не покликати. Не можна придумати більшого приниження для Путіна. Усі шукали якусь вразливість Путіна, а він у багатьох сенсах невразливий, бо інтереси у нього незмінні. Для нього, як для "совка" дуже важливо було перейти від пляшкового 3-літрового пива на банкове пиво 0,33. Ось і вся його еволюція, ось і вся суть людини, яка нарешті виросла в особистість", – зазначив Асланян.

Хоч Владімір Путін не поїхав би на Глобальний саміт миру, однак важливим було саме запрошення. Звісно, диктатор хотів публічно відкинути запрошення, при цьому пояснивши через своїх посіпак, з яким презирством Росія ставиться до подібних заходів. Однак, мріям Путіна не судилося здійснитись – запрошення ніхто не надіслав.

Придумали новий міжнародний орган, який признали одразу усі. Навіть ті, хто не приїхав. Ще вчора не було, а вже сьогодні у міжнародної спільноти дуже цікавий інструмент, який не визнала лише Росія. Звісно, Росія в істериці та паніці. Бо на це відповісти нічим не можна. Взагалі нічим,

– додав Асланян.

Усі кризові ситуації Росія звикла вирішувати силою. Однак, здається, світ уже втомився від її погроз, та перестав сприймати їх серйозно.

Чи буде Росія присутня на наступному Саміті миру