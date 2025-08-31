Российский президент Владимир Путин поехал в Китай, где проведет четыре дня. За это время диктатор посетит несколько мероприятий и встретится с лидерами стран Азии и Ближнего Востока.

На визит Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества отреагировал Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины.

Что сказал Зеленский о визите Путина в Китай?

Украинский лидер считает, что Россия не желает завершать войну и вкладывает в нее значительные ресурсы. В то время как в мире все настаивают на прекращении огня, российский диктатор не слышит эти призывы. Даже в Китае он будет пытаться "выкручиваться".

Война должна завершиться. Такой была позиция всех – и Китая. Мы говорили об этом с премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите: Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все в мире тоже за прекращение войны,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что снова к миру и диалогу призвал также Папа Римский Лев XIV. Понтифик отметил, что необходимо отказаться от логики оружия.

Поэтому только Россия хочет продолжения этой войны. Поэтому действенным инструментом противодействия агрессору, по мнению Зеленского, остается давление на Путина и отсутствие толерирования затягивания войны.

Заметим! Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа в комментарии 24 Канала отметил, что только Пекин имеет рычаги влияния для остановки российской агрессии. КНР поддерживает Россию и имеет от войны выгоду, покоряя себе диктатора. В связи с этим у Китая якобы была мотивация для завершения войны в Украине.

Путин в Китае: что известно?