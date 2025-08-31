Російський президент Володимир Путін поїхав до Китаю, де проведе чотири дні. За цей час диктатор відвідає кілька заходів та зустрінеться з лідерами країн Азії та Близького Сходу.

На візит Путіна на саміт Шанхайської організації співробітництва відреагував Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України.

Що сказав Зеленський про візит Путіна до Китаю?

Український лідер вважає, що Росія не бажає завершувати війну та вкладає в неї значні ресурси. У той час коли у світі всі наполягають на припиненні вогню, російський диктатор не чує ці заклики. Навіть у Китаї він буде намагатися "викручуватися".

Війна має завершитися. Такою була позиція всіх – і Китаю. Ми говорили про це з прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті: Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі у світі теж за припинення війни,

– зауважив Володимир Зеленський.

Президент додав, що знову до миру та діалогу закликав також Папа Римський Лев XIV. Понтифік наголосив, що необхідно відмовитися від логіки зброї.

Відтак лише Росія хоче продовження цієї війни. Тому дієвим інструментом протидії агресору, на думку Зеленського, залишається тиск на Путіна та відсутність толерування затягування війни.

Зауважимо! Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа в коментарі 24 Каналу зазначив, що лише Пекін має важелі впливу для зупинення російської агресії. КНР підтримує Росію та має від війни вигоду, підкорюючи собі диктатора. У зв'язку з цим у Китаю нібито мала мотивація для завершення війни в Україні.

Путін у Китаї: що відомо?