Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа. За його словами, КНР отримує величезну вигоду від війни Росії проти України.

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"Путін не зміг би вести війну без дозволу, підтримки Китаю. КНР отримує величезну вигоду від цієї війни. Насамперед Пекін підкорює собі Росію. З кожним днем цієї війни залежність Росії від Китаю росте", – підкреслив він.

У КНР мало мотивів для сприяння миру

Пьотр Кульпа вважає, що співпраця, яку президент США Дональд Трамп розпочав з Путіним, ніби консолідує Європу у спротиві проти такої політики. Тому наближає Китай. На цьому тлі здається, що Пекін має вигляд раціонального, який спокійно дивиться на боротьбу "тигрів" згори.

Як дивитися на це у такий спосіб, то в Китаю сьогодні мало мотивів, щоб сприяти миру. З іншого боку, якщо не буде такого прагнення, тоді ресурси Росії почнуть закінчуватися. Тоді почнеться змагання, хто буде підтримувати те, щоб Росія не розвалювалась,

– припустив він.

Зокрема, розпаду Росії дуже бояться у Штатах. Для Пекіна це навпаки може бути вигідно. У такому випадку Китай розширить свої території.