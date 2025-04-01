Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа. По его словам, КНР получает огромную выгоду от войны России против Украины.

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"Путин не смог бы вести войну без разрешения, поддержки Китая. КНР получает огромную выгоду от этой войны. Прежде всего Пекин покоряет себе Россию. С каждым днем этой войны зависимость России от Китая растет", – подчеркнул он.

У КНР мало мотивов для содействия миру

Петр Кульпа считает, что сотрудничество, которое президент США Дональд Трамп начал с Путиным, будто консолидирует Европу в сопротивлении против такой политики. Поэтому приближает Китай. На этом фоне кажется, что Пекин имеет вид рационального, который спокойно смотрит на борьбу "тигров" сверху.

Если смотреть на это таким образом, то у Китая сегодня мало мотивов, чтобы способствовать миру. С другой стороны, если не будет такого стремления, тогда ресурсы России начнут заканчиваться. Тогда начнется соревнование, кто будет поддерживать то, чтобы Россия не разваливалась,

– предположил он.

В частности, распада России очень боятся в Штатах. Для Пекина это наоборот может быть выгодно. В таком случае Китай расширит свои территории.