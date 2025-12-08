Зеленский прибыл в Лондон: что известно о его программе и куда отправится дальше
- Зеленский прибыл в Лондон 8 декабря для серии дипломатических встреч, в частности с премьер-министром Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии.
- После Лондона Зеленский планирует посетить Бельгию для встреч с генеральным секретарем НАТО и лидером ЕС.
Зеленский 8 декабря приземлился в Великобритании, где должен провести серию дипломатических встреч. Все разговоры будут направлены на мирное урегулирование войны в Украине.
О плане встреч президента Украины в Лондоне информирует 24 Канал.
С кем Зеленский должен встретиться в Британии?
Владимир Зеленский 8 декабря в рамках официального визита в Лондон планирует провести ряд встреч с высокопоставленными чиновниками и обсудить вопросы, которые будут касаться мирных переговоров по завершению войны в Украине. Известно, что президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Официальное расписание встреч президента Украины в Лондоне будет выглядеть так:
- 12:30 – Макрон должен прибыть на Даунинг-стрит.
- 12:35 – Встреча команд Великобритании, Германии и Франции.
- 12:50 – Ожидаются короткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, прежде чем они перейдут к переговорам в 13:00.
- 14:05 – Двусторонняя встреча Зеленского и Стармера.
- 15:00 – Совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС.
Впоследствии, в 17:00 Зеленский планирует вылететь с официальным рабочим визитом в Бельгию.
- 19:45 – Встреча украинского лидера с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
- 20:30 – Встреча Зеленского с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен.
Однако, стоит отметить, что расписание предварительное и может меняться.
Что будут обсуждать лидеры в Лондоне?
Разговор премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Владимиром Зеленским в Лондоне будет касаться будущего Украины, в частности в контексте заключения мирного соглашения с Россией.
Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден заявил, что встреча происходит в "переломный момент", и принцип переговоров заключается в том, чтобы дать Украине самостоятельно определять свое будущее.
По информации издания Bloomberg, европейские лидеры будут обсуждать поддержку обороны и безопасность Украины в это непростое время. Союзники надеются, что если им удастся поддержать Киев зимой, экономические трудности России в следующем году обострятся, и Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.