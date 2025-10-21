Укр Рус
21 октября, 14:50
2

ГБР проводит обыски у экс-руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого, – источники

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Сотрудники ГБР провели обыски у бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебным положением.
  • Обыски касаются подозрений в завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Во вторник, 21 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Почему ГБР проводит обыски?

Следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

СМИ сообщают, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Стоит отметить, что обыски продолжаются не только в "Укрэнерго", но и в помещениях подрядной организации и других предприятий, которые, по версии ГБР, могли быть привлечены к схеме.

Сейчас правоохранители открыли несколько уголовных производств относительно возможных злоупотреблений Кудрицкого во время его руководства "Укрэнерго".

Что известно об увольнении Кудрицкого?

  • 30 августа 2024 года на заседании Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский принял решение, что Владимир Кудрицкий должен подать в отставку по собственному желанию. Причиной такого решения указали незавершенные защитные сооружения вокруг подстанций "Укрэнерго", что повлекло перебои с электроснабжением после массированного удара.
     

  • В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности главы "Укрэнерго". Тогда исполняющим обязанности главы компании стал Алексей Брехт.
     

  • За отставку Кудрицкого проголосовали трое государственных представителей в наблюдательном совете - Юрий Токарский, Александр Баранюк и Юрий Бойко, а также независимый член совета Роман Пионковский. Двое других независимых членов выступили против этого решения.