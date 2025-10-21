Во вторник, 21 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Почему ГБР проводит обыски?

Следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

СМИ сообщают, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Стоит отметить, что обыски продолжаются не только в "Укрэнерго", но и в помещениях подрядной организации и других предприятий, которые, по версии ГБР, могли быть привлечены к схеме.

Сейчас правоохранители открыли несколько уголовных производств относительно возможных злоупотреблений Кудрицкого во время его руководства "Укрэнерго".

Что известно об увольнении Кудрицкого?