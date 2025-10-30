Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО под залог, – источники
- Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО под залог в размере 13,7 миллиона гривен.
- Суд над ним состоялся 29 октября.
Днем 30 октября стало известно, что Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО в залог. Накануне, 29 октября, над бывшим чиновником прошел суд.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Контекст Работал в Нафтогазе и засветился в скандалах: биография Кудрицкого, уволенного из Укрэнерго
Что известно о залоге за Кудрицкого?
За бывшего председателя правления Укрэнерго внесли залог в размере 13,7 миллиона гривен. Напомним, Владимира Кудрицкого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
Позже советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона подтвердила: залог действительно внесен.
Насколько мне известно, действительно, за экс-главу Укрэнерго был внесен залог,
– сказала Сапьян.
По ее словам, государству был нанесен ущерб на более 13 миллионов гривен и этот факт обнаружили. Размер залога обусловлен размером нанесенного государству ущерба. Но кто именно внес средства – пока не известно.
Сапьян рассказала: Кудрицкий был заместителем директора Укрэнерго по инвестициям и имел влияние на проведение закупок. Следствие считает, что он вступил в сговор с частной компанией и подписал документы, которые позволили незаконно перечислить аванс.
"Те, кто причастны к этому, будут отвечать перед законом", – подчеркнула она.
ГБР будет выяснять, кто еще мог быть причастен к преступлению.
Справка. Кудрицкого подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Адвокат Кудрицкого Николай Грабик 29 октября говорил, что за его клиента в ближайшее время внесут залог. Также защита планирует подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
Как проходил суд над Кудрицким 29 октября?
- Заседание длилось несколько часов с техническим перерывом. Прокуроры настаивали на аресте, но допускали и внесение залога.
- По мнению обвинения, Кудрицкий может уехать из Украины, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Его задержали на Львовщине.
- Адвокаты говорили, что Кудрицкий не собирался бежать из Украины, ведь не брал с собой в поездку загранпаспорт. А за отель в Трускавце заплатил заранее.
- Некоторые депутаты предлагали взять экс-чиновника на поруки – это Инна Совсун, Максим Хлапук и Ярослав Железняк.
- Сам Владимир Кудрицкий отвергает обвинения и считает дело политически мотивированным. Он назвал подозрение абсурдным, а решение суда – абсолютно идиотским.