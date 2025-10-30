Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО под залог, – источники

Днем 30 октября стало известно, что Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО в залог. Накануне, 29 октября, над бывшим чиновником прошел суд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Что известно о залоге за Кудрицкого?

За бывшего председателя правления Укрэнерго внесли залог в размере 13,7 миллиона гривен. Напомним, Владимира Кудрицкого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Позже советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона подтвердила: залог действительно внесен.

Насколько мне известно, действительно, за экс-главу Укрэнерго был внесен залог,

– сказала Сапьян.

По ее словам, государству был нанесен ущерб на более 13 миллионов гривен и этот факт обнаружили. Размер залога обусловлен размером нанесенного государству ущерба. Но кто именно внес средства – пока не известно.

Сапьян рассказала: Кудрицкий был заместителем директора Укрэнерго по инвестициям и имел влияние на проведение закупок. Следствие считает, что он вступил в сговор с частной компанией и подписал документы, которые позволили незаконно перечислить аванс.

"Те, кто причастны к этому, будут отвечать перед законом", – подчеркнула она.

ГБР будет выяснять, кто еще мог быть причастен к преступлению.

Справка. Кудрицкого подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Адвокат Кудрицкого Николай Грабик 29 октября говорил, что за его клиента в ближайшее время внесут залог. Также защита планирует подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Как проходил суд над Кудрицким 29 октября?