30 жовтня, 14:30
Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу, – джерела

Ірина Чеботнікова

Удень 30 жовтня стало відомо, що Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу. Напередодні, 29 жовтня, над колишнім чиновником відбувся суд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. 

Чи правда, що за Кудрицького внесли заставу? 

Джерела "РБК-Україна" стверджували, що за колишнього голову правління Укренерго внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень. 

Володимира Кудрицького звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. 

Пізніше радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону підтвердила: заставу справді внесено.

Наскільки мені відомо, дійсно, за ексочільника Укренерго було внесено заставу, 
– сказала Сапьян.

 