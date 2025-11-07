"Он был руководителем большой системы": Зеленский прокомментировал дело Кудрицкого
Владимир Зеленский заявил, что экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен был гарантировать безопасность украинской энергосистемы. По словам президента, чиновник этого не сделал.
Об этом Зеленский сказал во время брифинга 7 ноября, сообщает 24 Канал.
Что Зеленский говорит об экс-главе "Укрэнерго"?
Владимир Зеленский объяснил, что ему сложно комментировать вещи, которые "писал кто-то", особенно когда речь идет о публикациях, далеких от реальности.
Президент подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции судебной системы Украины и что он не имеет никакого личного отношения к Владимиру Кудрицкому.
Он был руководителем большой системы. И эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. И он должен это делать. И он это не сделал,
– подытожил Владимир Зеленский.
Что известно о деле Владимира Кудрицкого?
Владимира Кудрицкого подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сам чиновник отверг обвинения против себя во время заседания суда 29 октября. Он назвал подозрение абсурдным, а решение суда – абсолютно идиотским.
Днем 30 октября стало известно, что Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО под залог. За бывшего председателя правления Укрэнерго внесли 13,7 миллиона гривен.