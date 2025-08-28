Экс-мэр Херсона получил предложение от ФСБ: он мог работать вместо Сальдо
- Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко отказался от предложения российских спецслужб возглавить оккупационную власть города, за что пережил пытки в российском плену.
- 24 августа во время обмена пленными в Украину вернулись защитники, гражданские, включая и самого Владимира Миколаенко.
Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко с начала полномасштабной войны находился в российском плену. Когда оккупанты зашли в город, российская ФСБ предлагала Миколаенко возглавить администрацию.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью освобожденного из порабощения Владимира Миколаенко для издания "МОСТ".
Какое предложение получил Владимир Миколаенко от российских спецслужбистов?
Когда российские оккупанты зашли в Херсон, они призвали к сотрудничеству тогдашнего мэра города Владимира Миколаенко. В частности, ему предлагали быть гауляйтером и возглавить оккупационную власть города. Тогда еще Владимир Сальдо не был назначен на эту должность, поэтому именно Миколаенко мог занять эту должность.
И когда меня забирали на Севастополь, это было где-то час 4 – 5 утра, один из ФСБшников вышел и говорит: "Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь на Севастополь, одумаешься там за месяц – два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю – вторую расфигачим ваши Силы ССО,
– поделился Миколаенко.
Поскольку экс-мэр Херсона не принял предложение врага, он должен был пережить пытки в плену. По словам Владимира Миколаенко, после оккупации Херсона он провел в городе 16 дней. Там оккупанты сильно избили мужчину, а потом снова пытали уже на территории России.
Стоит отметить! Владимир Миколаенко защищал Херсон в рядах территориальной обороны. Его взяли в плен 18 апреля 2022 года. До ноября бывший глава города считался без вести пропавшим. Ранее Миколаенко также участвовал в местном Евромайдане.
Владимир Миколаенко также рассказал, что вернуться из плена он мог еще в мае, однако тогда отказался от обмена в пользу другого тяжелобольного пленного. В последующие обмены мужчина не попадал, однако уже 24 августа он наконец вернулся в Украину.
Кого вернули во время обмена пленными 24 августа?
- В День Независимости 24 августа домой во время обмена пленными вернулись защитники из Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ТрО и гражданские.
- В рамках этого обмена удалось освободить журналистов Дмитрия Хилюка, Марка Калиуша и медика из батальона "Госпитальеры" Сергея Ковалева.
- Также из российского порабощения освободили бывшего волейболиста клуба Буревестник-ШВСМ Николая Кушнарева. Мужчина завершил спортивную карьеру и присоединился к Национальной гвардии Украины. Оккупанты взяли спортсмена в плен на Чернобыльской АЭС.