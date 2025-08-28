Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко з початку повномасштабної війни перебував у російському полоні. Коли окупанти зайшли в місто, російська ФСБ пропонувала Миколаєнку очолити адміністрацію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю звільненого з поневолення Володимира Миколаєнка для видання "МОСТ".

Яку пропозицію отримав Володимир Миколаєнко від російських спецслужбовців?

Коли російські окупанти зайшли в Херсон, вони закликали до співпраці тодішнього мера міста Володимира Миколаєнка. Зокрема, йому пропонували бути гауляйтером та очолити окупаційну владу міста. Тоді ще Володимир Сальдо не був призначений на цю посаду, тож саме Миколаєнко міг обійняти цю посаду.

І коли мене забирали на Севастополь, це була десь година 4 – 5 ранку, один із ФСБшників вийшов і каже: «Ну що, не передумав? Якщо не передумав, зараз поїдеш на Севастополь, одумаєшся там за місяць – два, визнаєш нову владу, будеш з нами співпрацювати. А ми за тиждень – другий розфігачимо ваші Сили ССО,

– поділився Миколаєнко.

Оскільки ексмер Херсона не прийняв пропозицію ворога, він мав пережити катування в полоні. За словами Володимира Миколаєнка, після окупації Херсона він провів у місті 16 днів. Там окупанти сильно побили чоловіка, а потім знову катували вже на території Росії.

Варто зазначити! Володимир Миколаєнко захищав Херсон у лавах територіальної оборони. Його взяли в полон 18 квітня 2022 року. До листопада колишній очільник міста вважався безвісти зниклим. Раніше Миколаєнко також брав участь у місцевому Євромайдані.

Володимир Миколаєнко також розповів, що повернутися з полону він міг ще в травні, однак тоді відмовився від обміну на користь іншого важкохворого полоненого. У наступні обміни чоловік не потрапляв, однак вже 24 серпня він нарешті повернувся до України.

Кого повернули під час обміну полоненими 24 серпня?