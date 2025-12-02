Зеленский прибыл в Ирландию с первым официальным визитом
- Президент Зеленский прибыл в Ирландию вместе с первой леди для двусторонних переговоров и открытия Ирландско-украинского экономического форума.
- Это первый официальный визит украинского президента в Ирландию.
Президент Зеленский в ночь на 2 декабря прибыл в Ирландию. Президентский самолет сел в Дублине.
Он также показал кадры встречи.
Что известно о визите Зеленских в Ирландию?
Зеленский прибыл в Дублин вместе с первой леди.
Имеем честь приветствовать президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, который защищает свою свободу и демократию, остается непоколебимой,
– написал Мартин, который встречал президентскую чету.
Ранее Мартин писал, что приезд Зеленского будет первым официальным визитом украинского президента в Ирландию.
В Дублине глава Украины примет участие в двусторонних переговорах с премьером и открытии Ирландско-украинского экономического форума. Также запланированы встречи с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли, министром иностранных дел страны Хелен Макинти, а также с Рустемом Умеровым.
Зеленский совершил визит во Францию
В Ирландию супруги Зеленские отправились сразу после визита во Францию, куда прибыли утром 1 декабря.
Владимир Зеленский рассказал, что имел с Эммануэлем Макроном многочасовой разговор. Больше всего внимания они обратили на переговоры и гарантии безопасности.
К слову, как заметил Макрон, участники "коалиции решительных" закончили подготовку по гарантиям безопасности для Украины. Теперь их будут обсуждать с США.