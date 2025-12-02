Зеленський прибув до Ірландії із першим офіційним візитом
- Президент Зеленський прибув до Ірландії разом із першою леді для двосторонніх переговорів і відкриття Ірландсько-українського економічного форуму.
- Це перший офіційний візит українського президента до Ірландії.
Президент Зеленський у ніч на 2 грудня прибув до Ірландії. Президентський літак сів у Дубліні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис прем'єра Ірландії Міхала Мартіна в X. Він також показав кадри зустрічі.
Що відомо про візит Зеленських до Ірландії?
Зеленський прибув до Дубліна разом із першою леді.
Маємо честь вітати президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається непохитною,
– написав Мартін, який зустрічав президентське подружжя.
Зеленські прибули до Ірландії: дивіться відео
Раніше Мартін писав, що приїзд Зеленського буде першим офіційним візитом українського президента до Ірландії.
У Дубліні глава України візьме участь у двосторонніх переговорах з прем'єром і відкритті Ірландсько-українського економічного форуму. Також заплановані зустрічі із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі, міністеркою закордонних справ країни Гелен Макінті, а також з Рустемом Умєровим.
Зеленський здійснив візит до Франції
До Ірландії подружжя Зеленських вирушили одразу після візиту до Франції, куди прибули вранці 1 грудня.
Володимир Зеленський розповів, що мав з Еммануелем Макроном кількагодинну розмову. Найбільше уваги вони звернули на перемовини та гарантії безпеки.
До слова, як зауважив Макрон, учасники "коаліції рішучих" закінчили підготовку щодо гарантій безпеки для України. Тепер їх обговорюватимуть зі США.