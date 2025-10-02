Владимир Зеленский проводит совместную пресс-конференцию с Метте Фредериксен: главные заявления
Украинский президент находится с визитом в Дании. Он и датский премьер выступают перед СМИ.
24 Канал собрал главные заявления Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Дании.
Что говорил Зеленский в Дании 2 октября?
Как Украина реагирует на удары России по энергоструктуре
Мы всегда отвечали на атаки со стороны России, а не атаковали сами. В прошлом году у нас не было возможности отвечать, тогда Россия вызвала блэкауты.
Теперь мы можем отвечать, и Россия чувствует это. Киеву нужно больше финансирования.
Россия начала войну из-за нашего выбора двигаться в сторону Европы
Мы разделяем те же ценности, что и жители других стран ЕС.
Украина имеет проблемы с Венгрией
Зеленский откровенно признал это и связал их с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии в апреле 2026 года.
Никто не может блокировать вступление Украины в ЕС, –Зеленский
Это решение Украины и ЕС. Но это зависит от единства.
Будем строить новый формат для всех стран. Общества должны понимать, на какую безопасность могут рассчитывать.
После российских атак ЕС стал более единым, – Зеленский
Поэтому, по его словам, реакция на действия россиян тоже должна стать более мощной.
Зеленский добавил, что есть единство среди настоящих партнеров, и не только в ЕС.
Что делать с тем, что в ЕС нет единства по замороженным активам
Премьер Дании сказала, что есть технические вопросы, которые следует урегулировать.
Справедливо, чтобы Россия платила,
– подчеркнула она.
Может ли Орбан заблокировать вступление Украины в ЕС
Расширение сделает Европу максимально мощной, заявила Метте Фредериксен.
Орбан не может принимать решение о вступлении или невступлении какой-либо страны в ЕС.
СМИ начали задавать вопросы.
Украина готова открыть переговоры по кластеру №1 относительно вступления в ЕС
По словам Зеленского, все соглашаются с этим.
О замороженных российских активах
Многие поднимают этот вопрос. Важно их полностью реализовать.
Важно, чтобы ЕС продолжал ограничивать закупку энергоресурсов у России.
Любая связь с Россией может быть использована против вас. Чем меньше связей будет с Россией – тем безопаснее будет наша жизнь. А жизнь надо защищать,
– высказался Зеленский.
Киев рассчитывает на 19-й пакет санкций и другие меры. Надо сосредоточиться на теневом флоте – самих судах и их капитанах, на нефтяной инфраструктуре.
Зеленский оценил результаты российского наступления
Россия планировала многое на этот год, но достигла немногого.
Нужно общее понимание относительно гарантий безопасности
Та модель, которая работает для нас, может сработать и для других в Европе,
– считает президент.
Украина надеется, что будет равноправным партнером в программе PEARL.
Надеюсь, сегодняшняя наша встреча усилит идею совместной обороны от дронов. Это может быть "Стена дронов" или "Купол от дронов".
Украинские военные, которые находятся в Дании, поделятся своим опытом, чтобы каждая европейская страна могла сбивать дроны.
Россия эскалирует свои разрушительные действия, сказал Зеленский, намекая на дроны в Дании.
Российские беспилотники зашли слишком далеко. Страны Европы почувствовали необходимость совместных действий,
– сказал он.
Пресс-конференция началась.