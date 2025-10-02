18:16, 02 октября

Мы всегда отвечали на атаки со стороны России, а не атаковали сами. В прошлом году у нас не было возможности отвечать, тогда Россия вызвала блэкауты.

Теперь мы можем отвечать, и Россия чувствует это. Киеву нужно больше финансирования.