Владимир Зеленский проводит совместную пресс-конференцию с Метте Фредериксен: главные заявления
2 октября, 17:53
Украинский президент находится с визитом в Дании. Он и датский премьер выступают перед СМИ.

24 Канал собрал главные заявления Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Дании.

 

Что говорил Зеленский в Дании 2 октября?

18:16, 02 октября

Как Украина реагирует на удары России по энергоструктуре

Мы всегда отвечали на атаки со стороны России, а не атаковали сами. В прошлом году у нас не было возможности отвечать, тогда Россия вызвала блэкауты.

Теперь мы можем отвечать, и Россия чувствует это. Киеву нужно больше финансирования.

18:15, 02 октября

Россия начала войну из-за нашего выбора двигаться в сторону Европы

Мы разделяем те же ценности, что и жители других стран ЕС.

18:13, 02 октября

Украина имеет проблемы с Венгрией

Зеленский откровенно признал это и связал их с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии в апреле 2026 года.

18:12, 02 октября

Никто не может блокировать вступление Украины в ЕС, –Зеленский

Это решение Украины и ЕС. Но это зависит от единства.

18:12, 02 октября

Будем строить новый формат для всех стран. Общества должны понимать, на какую безопасность могут рассчитывать.

18:10, 02 октября

После российских атак ЕС стал более единым, – Зеленский

Поэтому, по его словам, реакция на действия россиян тоже должна стать более мощной.

18:10, 02 октября

Зеленский добавил, что есть единство среди настоящих партнеров, и не только в ЕС.

18:08, 02 октября

Что делать с тем, что в ЕС нет единства по замороженным активам

Премьер Дании сказала, что есть технические вопросы, которые следует урегулировать.

Справедливо, чтобы Россия платила, 
– подчеркнула она.

18:06, 02 октября

Может ли Орбан заблокировать вступление Украины в ЕС

Расширение сделает Европу максимально мощной, заявила Метте Фредериксен.

Орбан не может принимать решение о вступлении или невступлении какой-либо страны в ЕС.

18:05, 02 октября

СМИ начали задавать вопросы.

18:04, 02 октября

Украина готова открыть переговоры по кластеру №1 относительно вступления в ЕС

По словам Зеленского, все соглашаются с этим.

18:03, 02 октября

О замороженных российских активах

Многие поднимают этот вопрос. Важно их полностью реализовать.

17:58, 02 октября

Важно, чтобы ЕС продолжал ограничивать закупку энергоресурсов у России.

Любая связь с Россией может быть использована против вас. Чем меньше связей будет с Россией – тем безопаснее будет наша жизнь. А жизнь надо защищать, 
– высказался Зеленский.

17:56, 02 октября

Киев рассчитывает на 19-й пакет санкций и другие меры. Надо сосредоточиться на теневом флоте – самих судах и их капитанах, на нефтяной инфраструктуре.

17:55, 02 октября

Зеленский оценил результаты российского наступления

Россия планировала многое на этот год, но достигла немногого.

17:54, 02 октября

Нужно общее понимание относительно гарантий безопасности

Та модель, которая работает для нас, может сработать и для других в Европе, 
– считает президент.

17:52, 02 октября

Украина надеется, что будет равноправным партнером в программе PEARL.

17:49, 02 октября

Надеюсь, сегодняшняя наша встреча усилит идею совместной обороны от дронов. Это может быть "Стена дронов" или "Купол от дронов".

17:48, 02 октября

Украинские военные, которые находятся в Дании, поделятся своим опытом, чтобы каждая европейская страна могла сбивать дроны.

17:46, 02 октября

Россия эскалирует свои разрушительные действия, сказал Зеленский, намекая на дроны в Дании.

Российские беспилотники зашли слишком далеко. Страны Европы почувствовали необходимость совместных действий, 
– сказал он.

17:44, 02 октября

Пресс-конференция началась.