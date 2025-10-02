Укр Рус
2 жовтня, 17:53
Ірина Чеботнікова

Український президент перебуває з візитом у Данії. Він і данська прем'єрка виступають перед ЗМІ.

24 Канал зібрав головні заяви Володимира Зеленського під час пресконференції у Данії.

 

Що говорив Зеленський у Данії 2 жовтня?

17:58, 02 жовтня

Важливо, щоб ЄС продовжував обмежувати закупівлю енергоресурсів у Росії.

Будь-який зв'язок з Росією може бути використаний проти вас. Що менше зв'язків буде з Росією – то безпечнішим буде наше життя. А життя треба захищати, 
– висловився Зеленський.

17:56, 02 жовтня

Київ розраховує на 19-й пакет санкцій та інші заходи. Треба зосередитися на тіньовому флоті – самих суднах і їхніх капітанах, на нафтовій інфраструктурі.

17:55, 02 жовтня

Зеленський оцінив результати російського наступу

Росія планувала багато чого на цей рік, але досягла небагато. 

17:54, 02 жовтня

Потрібно спільне розуміння щодо безпекових гарантій

Та модель, яка працює для нас, може спрацювати і для інших у Європі, 
– вважає президент.

17:52, 02 жовтня

Україна сподівається, що буде рівноправним партнером у програмі PEARL.

17:49, 02 жовтня

Сподіваюся, сьогоднішня наша зустріч посилить ідею спільної оборони від дронів. Це може бути "Стіна дронів" чи "Купол від дронів".

17:48, 02 жовтня

Українські військові, які перебувають у Данії, поділяться своїм досвідом, щоб кожна європейська країна могла збивати дрони.

17:46, 02 жовтня

Росія ескалює свої руйнівні дії, сказав Зеленський, натякаючи на дрони в Данії.

Російські безпілотники зайшли занадто далеко. Країни Європи відчули необхідність спільних дій, 
– сказав він.

17:44, 02 жовтня

Пресконференція розпочалася.