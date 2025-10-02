Володимир Зеленський проводить спільну пресконференцію з Метте Фредеріксен: головні заяви
Український президент перебуває з візитом у Данії. Він і данська прем'єрка виступають перед ЗМІ.
24 Канал зібрав головні заяви Володимира Зеленського під час пресконференції у Данії.
Що говорив Зеленський у Данії 2 жовтня?
Важливо, щоб ЄС продовжував обмежувати закупівлю енергоресурсів у Росії. Будь-який зв'язок з Росією може бути використаний проти вас. Що менше зв'язків буде з Росією – то безпечнішим буде наше життя. А життя треба захищати, Київ розраховує на 19-й пакет санкцій та інші заходи. Треба зосередитися на тіньовому флоті – самих суднах і їхніх капітанах, на нафтовій інфраструктурі. Росія планувала багато чого на цей рік, але досягла небагато. Та модель, яка працює для нас, може спрацювати і для інших у Європі, Україна сподівається, що буде рівноправним партнером у програмі PEARL. Сподіваюся, сьогоднішня наша зустріч посилить ідею спільної оборони від дронів. Це може бути "Стіна дронів" чи "Купол від дронів". Українські військові, які перебувають у Данії, поділяться своїм досвідом, щоб кожна європейська країна могла збивати дрони. Росія ескалює свої руйнівні дії, сказав Зеленський, натякаючи на дрони в Данії. Російські безпілотники зайшли занадто далеко. Країни Європи відчули необхідність спільних дій, Пресконференція розпочалася.
– висловився Зеленський.
Зеленський оцінив результати російського наступу
Потрібно спільне розуміння щодо безпекових гарантій
– вважає президент.
– сказав він.
Важливо, щоб ЄС продовжував обмежувати закупівлю енергоресурсів у Росії.
Будь-який зв'язок з Росією може бути використаний проти вас. Що менше зв'язків буде з Росією – то безпечнішим буде наше життя. А життя треба захищати,
Київ розраховує на 19-й пакет санкцій та інші заходи. Треба зосередитися на тіньовому флоті – самих суднах і їхніх капітанах, на нафтовій інфраструктурі.
Росія планувала багато чого на цей рік, але досягла небагато.
Та модель, яка працює для нас, може спрацювати і для інших у Європі,
Україна сподівається, що буде рівноправним партнером у програмі PEARL.
Сподіваюся, сьогоднішня наша зустріч посилить ідею спільної оборони від дронів. Це може бути "Стіна дронів" чи "Купол від дронів".
Українські військові, які перебувають у Данії, поділяться своїм досвідом, щоб кожна європейська країна могла збивати дрони.
Росія ескалює свої руйнівні дії, сказав Зеленський, натякаючи на дрони в Данії.
Російські безпілотники зайшли занадто далеко. Країни Європи відчули необхідність спільних дій,
Пресконференція розпочалася.