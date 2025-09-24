Владимир Зеленский снова выступает в ООН: главные тезисы онлайн
Днем 24 сентября украинский президент снова за трибуной ООН.
Что говорит Зеленский в ООН 24 сентября?
Зеленский об украинских беспилотниках
Что будет, если дроны попадут в руки кучки террористов или картелей?
Сейчас оружие решает, кто выживает
Сейчас коллапс международного права и слабость международных институтов
Хочешь мира – готовься к войне
Остановить войну проще и дешевле, чем строить подземные детские сады и огромные бункеры. Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут всем нам катастрофы.
Операция "Паутина" – пример, что новые вооружения могут сделать со старыми системами.
Даже простые дроны, без ИИ, могут наносить большие проблемы врагу.
У нас нет таких больших ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут лететь на две-три тысячи километров. У нас не было выбора, мы должны были защищать свою жизнь.
Мы живем во времена самой разрушительной гонки оружия. Нужны глобальные правила относительно того, где может применяться ИИ в вооружении. Это так же срочно, как остановить распространение ядерного оружия. Надо восстановить международное сотрудничество. Через несколько лет может быть уже поздно.
Дроны сейчас очень распространены и доступны, их могут позволить себе и небогатые государства.
В КНДР испытывают тактический дрон – то есть даже страны с ограниченными ресурсами могут делать беспилотники.
Гарант вспомнил, что Трамп спасся от гибели во время покушения, но Чарли Кирка убили.
Ирина Заруцкая погибла в США.
Оружие развивается быстрее, чем наша способность защищаться. Сейчас десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов – останавливать БпЛА гораздо труднее, чем ножи или бомбы.
Зеленский привел пример Афганистана, где талибы затянули страну назад в прошлое, в темные века.
В некоторых странах Латинской Америки картели сильнее правительств.
В свое время мир проигнорировал потребность Грузии в помощи после нападения России.
Для Европы ничего не будет стоить поддержать Молдову. Надо уже сейчас помочь финансами и энергетически – не только словами или политическими жестами.
Если не помочь Молдове, цена будет значительно выше.
Россия пытается сделать из Молдовы то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. Глобальная реакция недостаточна.
Год назад Зеленский предупреждал о рисках для ЗАЭС – ничего не изменилось, там снова блэкаут.
Россия не хочет прекращать огонь.
Она похитила тысячи украинских детей. Часть из них вернули, но сколько времени понадобится, чтобы освободить всех? Детство проходит значительно быстрее, чем взрослые могут помочь.
Зеленский сравнил ситуацию с Израилем, где также не смогли вернуть всех заложников ХАМАСа.
Даже во время кровопролития ни одна международная институция не способна остановить его – такими слабыми стали эти институции.
Возьмите Судан, Сомали, Палестину – на что они могут рассчитывать от ООН? Разве что на заявления.
Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Это ужасно, но так и есть.
Ни один украинец не выбирал такой действительности. Украинцы выбрали бы другой путь, они мирные люди, но они хотят жить. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность.
Никто, кроме нас, гарантировать безопасность не может – только сильные альянсы и сильные партнеры, только наше оружие.
Международное право полностью не работает, если у вас нет сильных друзей, которые желающие стать за вас.