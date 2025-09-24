Володимир Зеленський знову виступає в ООН: головні тези наживо
Удень 24 вересня український президент знову за трибуною ООН.
Головні тези збирає 24 Канал у текстовій онлайн-трансляції.
Що говорить Зеленський в ООН 24 вересня?
Зеленський навів приклад Афганістану, де таліби затягнули країну назад у минуле, у темні віки. У деяких країнах Латинської Америки картелі сильніші за уряди. Свого часу світ проігнорував потребу Грузії в допомозі після нападу Росії. Для Європи нічого не вартуватиме підтримати Молдову. Треба вже зараз допомогти фінансами та енергетично – не лише словами чи політичними жестами. Якщо не допомогти Молдові, ціна буде значно вища. Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану. Глобальна реакція недостатня. Рік тому Зеленський попереджав про ризики для ЗАЕС – нічого не змінилося, там знову блекаут. Росія не хоче припиняти вогонь. Вона викрала тисячі українських дітей. Частину з них повернули, але скільки часу знадобиться, щоб звільнити всіх? Дитинство минає значно швидше, ніж дорослі можуть допомогти. Зеленський порівняв ситуацію з Ізраїлем, де також не змогли повернути всіх заручників ХАМАСу. Навіть під час кровопролиття жодна міжнародна інституція не спроможна зупинити його – такими слабкими стали ці інституції. Візьміть Судан, Сомалі, Палестину – на що вони можуть розраховувати від ООН? Хіба що на заяви. Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Це жахливо, але так і є. Жоден українець не обирав такої дійсності. Українці обрали б інший шлях, вони мирні люди, але вони хочуть жити. Саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість. Ніхто, крім нас, гарантувати безпеки не може – лише сильні альянси та сильні партнери, лише наша зброя. Міжнародне право повністю не працює, якщо у вас немає сильних друзів, які охочі стати за вас.
Зараз колапс міжнародного права і слабкість міжнародних інституцій
Хочеш миру – готуйся до війни
