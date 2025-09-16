На фронте погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасечник . Он мобилизовался в ВСУ в июне этого года. Обстоятельства смерти остаются неизвестными.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Ивано-Франковской области Евгений Рубаняк . Майор получил смертельное ранение во время артиллерийского обстрела.

Также на войне против российских оккупантов погиб боец из Херсонской области Владимир Дыма. Защитник ушел на фронт в 18 лет, еще во время АТО/ООС. Во время полномасштабной войны служил в 3 отдельной штурмовой бригаде.