На війні загинув житель Одещини Володимир Жандаров
- Володимир Жандаров, житель Одеської області, загинув на війні 8 вересня 2025 року.
- Він був військовим з Ренійської громади Ізмаїльського району і загинув під час бойового завдання в Донецькій області.
Війна продовжує забирати в України її найкращих синів і доньок. Стало відомо про загибель жителя Одеської області Володимира Жандарова.
Що відомо про Володимира Жандарова?
Зазначається, що Володимир був жителем Ренійської громади Ізмаїльського району.
Військовий загинув 8 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Грузьке Покровського району Донецької області.
Щирі слова співчуття родині загиблого. Низький уклін і вічна пам‘ять Герою!
Кого ще втратила Україна на війні?
На фронті загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник. Він мобілізувався до ЗСУ у червні цього року. Обставини смерті лишаються невідомими.
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський з Івано-Франківщини Євген Рубаняк. Майор отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.
Також на війні проти російських окупантів загинув боєць із Херсонської області Володимир Дима. Захисник пішов на фронт у 18 років, ще під час АТО/ООС. Під час повномасштабної війни служив у 3 окремій штурмовій бригаді.