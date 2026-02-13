Входит ли Андрей Ермак в юридическую команду Гераскевича: адвокат скелетониста разъяснил ситуацию
- Андрей Ермак не является частью юридической команды скелетониста Владислава Гераскевича.
- Информацию об участии Ермака в деле опроверг спортивный юрист Евгений Пронин.
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак не участвовал в команде юристов по делу украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Информация, которую ранее распространяли, не соответствует действительности.
Об этом заявил бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины, спортивный юрист Евгений Пронин в комментарии Tribuna.com.
К теме Цена украинского достоинства: в центре Львова вывесили баннер в поддержку Гераскевича
Что сказал Пронин об информации относительно Андрея Ермака?
На вопрос, соответствует ли действительности информация о приобщении к юридической команде Андрея Ермака, Пронин ответил, что "также видел это в новостях". Однако сам факт привлечения Ермака к процессу – не подтвердил.
Возможно, имеется в виду, что он (Андрей Ермак – 24 Канал) хочет пойти в большой процесс в CAS, когда он в будущем будет, но в этом процессе только я адвокат, и мне помогает только моя команда,
– сказал Евгений Пронин.
Удовлетворил ли суд иск Гераскевича по дисквалификации с Олимпиады?
Суспильне отметило, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета. Решение суд принял в 17:15 по местному времени.
Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение, согласно гайдлайнов МОК,
– сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.
Спортивный юрист Евгений Пронин, в свою очередь, добавил, что суд стал на сторону МОК и подтвердил решение, по которому спортсмен может быть отстранен от Олимпийских игр без фактического нарушения, без технической или безопасности угрозы и еще до выхода на старт.
"Это дело было значительно шире индивидуального спора. Оно касалось свободы выражения спортсменов, границ дискреции спортивных органов и самого понимания олимпийских ценностей", – заявил юрист.
Откуда появилась информация о причастности Ермака к делу Гераскевича?
Ветеран и основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем 12 февраля сообщал, что экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак согласился присоединиться к адвокатской команде для обжалования дисквалификации Владислава Гераскевича с Олимпийских игр-2026. Однако не было информации, что скелетонист согласовал кандидатуру Ермака по своей защите.
Международный олимпийский комитет дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича с Зимних олимпийских игр 2026 года из-за выступления на тренировках в шлеме, посвященном погибшим украинским спортсменам. МОК, в свою очередь, запретил любые высказывания о войне.
Позже МОК заявил, что Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпийские игры. Спортсмен сможет оставаться на зимней Олимпиаде как официальный представитель от Украины, однако отстранение от соревнований остается в силе.