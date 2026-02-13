Входит ли Андрей Ермак в юридическую команду Гераскевича: адвокат скелетониста разъяснил ситуацию

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак не участвовал в команде юристов по делу украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Информация, которую ранее распространяли, не соответствует действительности.

Об этом заявил бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины, спортивный юрист Евгений Пронин в комментарии Tribuna.com.

Что сказал Пронин об информации относительно Андрея Ермака?

На вопрос, соответствует ли действительности информация о приобщении к юридической команде Андрея Ермака, Пронин ответил, что "также видел это в новостях". Однако сам факт привлечения Ермака к процессу – не подтвердил.

Возможно, имеется в виду, что он (Андрей Ермак – 24 Канал) хочет пойти в большой процесс в CAS, когда он в будущем будет, но в этом процессе только я адвокат, и мне помогает только моя команда,

– сказал Евгений Пронин.

Удовлетворил ли суд иск Гераскевича по дисквалификации с Олимпиады?

Суспильне отметило, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета. Решение суд принял в 17:15 по местному времени.

Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение, согласно гайдлайнов МОК,

– сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Спортивный юрист Евгений Пронин, в свою очередь, добавил, что суд стал на сторону МОК и подтвердил решение, по которому спортсмен может быть отстранен от Олимпийских игр без фактического нарушения, без технической или безопасности угрозы и еще до выхода на старт.

"Это дело было значительно шире индивидуального спора. Оно касалось свободы выражения спортсменов, границ дискреции спортивных органов и самого понимания олимпийских ценностей", – заявил юрист.

Откуда появилась информация о причастности Ермака к делу Гераскевича?