Соответствующее заявление в эфире "Эспрессо" сделал ветеран и основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем. Именно он перед этим выступил с призывом к юристам "кооперироваться" для такой задачи.

Как Найем высказался об участии Ермака в обжаловании решения МОК?

Сначала Найем в разговоре лишь вскользь упомянул об "одном новоиспеченном адвокате", который недавно восстановил свое свидетельство. Имя этого человека он называть отказался, объяснив, что тот сам решит, когда и захочет ли объявить об этом публично.

Лишь после прямого уточняющего вопроса, идет ли речь именно об Андрее Ермаке, Найем подтвердил, что это именно он.

Он сказал, что у него есть экспертиза. Возможно, она и есть – я на самом деле не следил за его адвокатской деятельностью,

– добавил Маси Найем.

Отдельно стоит упомянуть, что после дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпийских игр из-за скандала со "шлемом памяти" именно Мустафа Найем публично предложил Владиславу сотрудничество для совместного обжалования решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Позже нардеп Ярослав Железняк, который лично пообщался с Найемом, уточнил, что Ермак действительно предложил ему свою помощь. В то же время нардеп выразил сомнения относительно того, действительно ли Маси Найем будет сотрудничать с экс-главой ОП после предыдущих скандалов.

Найем не говорил, что Владислав согласовал Андрея Ермака своим адвокатом,

– добавил Железняк.

Отметим, что после отставки в ноябре 2025 Ермак заявлял о намерении уйти на фронт, однако этого так и не произошло. Уже в январе 2026 года стало известно, что он восстановил право на адвокатскую деятельность.

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в интервью 24 Каналу отметила, что такое быстрое возвращение к адвокатской практике может быть попыткой обеспечить себе дополнительную защиту в случае возможных будущих юридических преследований или уголовных дел.

