Об этом сообщил Львовский городской совет в своем телеграм-канале.
Как во Львове отреагировали на дисквалификацию украинца?
Во Львове 13 февраля вывесили баннер в поддержку дисквалифицированного спортсмена Владислава Гераскевича. Мэр Андрей Садовый заявил, что город вместе со всей страной благодарит Владислава за поступок, который дороже любого золота.
Баннер с поддержкой Владислава Гераскевича / фото Львовский городской совет
Это цена нашего достоинства. Мы живем в мире, котором об этом постоянно нужно напоминать. Львов вместе со всей страной благодарит Владислава Гераскевича за поступок, дороже золота,
– написал Садовый.
Напомним, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за использования "шлема памяти". На его снаряжении были фото украинских спортсменов, которых убила Россия.
Что известно о дисквалификации Гераскевича?
Президент МОК Кирсти Ковентри расплакалась после дисквалификации Владислава Гераскевича. По ее мнению, желание спортсмена надеть "шлем памяти" все равно является "неуместным для соревнований".
Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы за его гражданское мужество и патриотизм.
Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд после дисквалификации МОК. Спортсмен заявил, что уже не планирует выступать на зимней Олимпиаде.