Про це повідомила Львівська міська Рада у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Гераскевич зробив першу заяву після суду щодо дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Як у Львові відреагували на дискваліфікацію українця?

У Львові 13 лютого вивісили банер на підтримку дискваліфікованого спортсмена Владислава Гераскевича. Мер Андрій Садовий заявив, що місто разом з усією країною дякує Владиславу за вчинок, який дорожчий будь-якого золота.



Банер з підтримкою Владислава Гераскевича / фото Львівська міська Рада

Це ціна нашої гідності. Ми живемо у світі, якому про це постійно потрібно нагадувати. Львів разом з усією країною дякує Владиславу Гераскевичу за вчинок, дорожчий за золото,

– написав Садовий.

Нагадаємо, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через використання "шолому пам’яті". На його спорядженні були фото українських спортсменів, яких вбила Росія.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?