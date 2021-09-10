Вместо пива – пули: в Ивано-Франковске произошла стрельба
Источник:"Галка"
Вечером 10 сентября в одном из пивных заведений Ивано-Франковска раздались выстрелы. Один из посетителей выстрелил в другого мужчину с травмата.
Инцидент произошел на улице Гната Хоткевича. Не нашел общего языка один из посетителей с администрацией заведения.
Ранее В Днепре мужчина устроил стрельбу: есть пострадавшие
Конфликт перерос в драку, а затем – в стрельбу
Также в конфликт якобы были вовлечены мужчины, которые привезли товар. Спор дошел до драки, после наступления которой клиент бара вынул травмат и попал в своего оппонента.
Пострадавший получил пулю в шею
По предварительной информации, потерпевший получил пулю в шею. Еще до приезда полиции стрелка жестко скрутили свидетели инцидента. Мужчина заявил, что травматический пистолет зарегистрирован на него.
Пострадавшего доставили в больницу. На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят расследование.
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Коротко о последних случаях стрельбы в Украине:
- Похожий случай произошел в Днепре 7 сентября. Там в супермаркете один мужчина выстрелил другому в шею. Причина – пострадавший якобы не хотел надевать маску.
- В Полтаве 19-летняя девушка пришла с арбалетом в школу и ранила из него 2 учителей.
- В Одесской области один из водителей, который спровоцировал ДТП, выстрелил в другого водителя из травматического пистолета.
- 1 сентября жертвой стрельбы на рынке в Николаеве стала собака. Так жестоко с ней расправился один из посетителей. Его задержали.