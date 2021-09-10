Замість пива – кулі: в Івано-Франківську сталась стрілянина

Ввечері 10 вересня в одному з пивних закладів Івано-Франківська пролунали постріли. Один із відвідувачів вистрелив в іншого чоловіка з травмату.

Інцидент стався на вулиці Гната Хоткевича. Не знайшов спільної мови один із відвідувачів з адміністрацією закладу.

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Конфлікт переріс у бійку, а потім – у стрілянину

Також у конфлікт були начебто залучені чоловіки, які привезли товар. Суперечка дійшла до бійки, після початку якої клієнт бару вийняв травмат і поцілив у свого опонента.

Постраждалий отримав кулю у шию

За попередньою інформацією, потерпілий отримав кулю у шию. Ще до приїзду поліції стрільця жорстко скрутили свідки інциденту. Чоловік заявив, що травматичний пістолет зареєстрований на нього.

Постраждалого доправили до лікарні. На місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять розслідування.

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