В ночь на 5 октября Львов пережил одну из самых масштабных ракетных атак. Мэр города сообщает, что повреждены до десятка предприятий, среди которых индустриальный парт Sparrow. Ориентировочные убытки достигают десятки миллионов.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает 24 Канал, в число поврежденных предприятий входит и индустриальный парк Sparrow, где продолжается пожар.

Какие убытки во Львове после после ночной атаки россиян?

По словам Садового, убытки от российских атак достигли миллионов долларов, но все службы сработали оперативно на вызовы.

Андрей Садовый Мэр Львова Это большие убытки – десятки миллионов долларов. Но все службы работают, спасатели и медики отреагировали очень оперативно.

Кроме того, по словам Садового, во время ночного российского обстрела было повреждено более тысячи окон и дверей.

Однако город сможет компенсировать расходы на восстановление жилья: по 12 тысяч за установленное окно и по 8 тысяч – за двери.

Интересно, что индустриальный парк "Спарроу Парк Львов", вспыхнувший этой ночью, был внесен в Реестр индустриальных парков, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Площадь парка составляет более 18 гектаров, а ориентировочный расчет суммы расходов на его обустройство составил 316 миллионов гривен.

Кроме того, на строительство объектов было потрачено 1 582 миллиона гривен. Парк запланирован на около 1 000 рабочих мест.

Какой район во Львове потерпел больше всего атак?