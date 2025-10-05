У ніч на 5 жовтня Львів пережив одну з наймасштабніших ракетних атак. Мер міста повідомляє, що пошкоджено до десятка підприємств, серед яких індустріальний парт Sparrow. Орієнтовні збитки сягають десятки мільйонів.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє 24 Канал, до числа пошкоджених підприємств входить й індустріальний парк Sparrow, де триває пожежа.

Які збитки у Львові після після нічної атаки росіян?

За словами Садового, збитки від російських атак сягнули мільйонів доларів, але всі служби спрацювали оперативно на виклики.

Андрій Садовий Мер Львова Це великі збитки – десятки мільйонів доларів. Але всі служби працюють, рятувальники й медики відреагували дуже оперативно.

Крім того, за словами Садового, під час нічного російського обстрілу було пошкоджено понад тисячі вікон та дверей.

Однак місто зможе компенсувати витрати на відновлення житла: по 12 тисяч за встановлене вікно та по 8 тисяч – за двері.

Цікаво, що індустріальний парк "Спарроу Парк Львів", що спалахнув цієї ночі, було внесено до Реєстру індустріальних парків, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Площа парку становить понад 18 гектарів, а орієнтовний розрахунок суми витрат на його облаштування склав 316 мільйонів гривень.

Крім того, на будівництво об'єктів було потрачено 1 582 мільйона гривень. Парк запланований на близько 1 000 робочих місць.

Який район у Львові зазнав найбільше атак?