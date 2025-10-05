Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє 24 Канал, до числа пошкоджених підприємств входить й індустріальний парк Sparrow, де триває пожежа.

Які збитки у Львові після після нічної атаки росіян?

За словами Садового, збитки від російських атак сягнули мільйонів доларів, але всі служби спрацювали оперативно на виклики.

Андрій Садовий Мер Львова Це великі збитки – десятки мільйонів доларів. Але всі служби працюють, рятувальники й медики відреагували дуже оперативно.

Крім того, за словами Садового, під час нічного російського обстрілу було пошкоджено понад тисячі вікон та дверей.

Однак місто зможе компенсувати витрати на відновлення житла: по 12 тисяч за встановлене вікно та по 8 тисяч – за двері.

Цікаво, що індустріальний парк "Спарроу Парк Львів", що спалахнув цієї ночі, було внесено до Реєстру індустріальних парків, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Площа парку становить понад 18 гектарів, а орієнтовний розрахунок суми витрат на його облаштування склав 316 мільйонів гривень.

Крім того, на будівництво об'єктів було потрачено 1 582 мільйона гривень. Парк запланований на близько 1 000 робочих місць.

Який район у Львові зазнав найбільше атак?