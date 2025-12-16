Во Львове якобы "падала" новогодняя елка: в горсовете отреагировали на сообщение
- Во Львове елка не падала, а распространяемое фото, вероятно, сгенерировано искусственным интеллектом.
- Львовский городской совет опроверг фейковую информацию и поблагодарил журналистов, которые проверяли факты.
В сети распространяли информацию, что елка во Львове перед Оперным театром якобы упала, даже добавляли соответствующее "фото". На самом же деле елка не падала.
Распространяемое в СМИ фото, вероятно, является сгенерированным искусственным интеллектом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Действительно ли во Львове падала новогодняя елка?
Рождественская елка во Львове не падала. Во Львовском городском совете опровергли информацию, которую распространяли отдельные СМИ. Там поблагодарили журналистов, которые проверяли информацию и не распространяли фейк.
В сети распространяли фото львовской елки, которая "лежит на земле".
Фейковое фото львовской елки / Соцсети
На самом же деле елка остается стоять.
Как на самом деле выглядит елка во Львове 16 декабря 2025 года / Фото Общественного
По-настоящему елки падают в России
В России в нескольких городах, в частности Москве, Курске, Саратове и Белгороде, попадали новогодние елки.
Ни один человек не пострадал, но некоторые считают эти инциденты "плохим знаком".