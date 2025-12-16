У Львові нібито "падала" новорічна ялинка: у міськраді відреагували на повідомлення

У мережі поширювали інформацію, що ялинка у Львові перед Оперним театром нібито впала, навіть додавали відповідне "фото". Насправді ж ялинка не падала.

Поширюване у ЗМІ фото, ймовірно, є згенероване штучним інтелектом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Чи справді у Львові падала новорічна ялинка?

Різдвяна ялинка у Львові не падала. У Львівській міській раді спростували інформацію, яку поширювали окремі ЗМІ. Там подякували журналістам, які перевіряли інформацію і не поширювали фейк.

У мережі розповсюджували фото львівської ялинки, яка "лежить на землі".



Фейкове фото львівської ялинки / Соцмережі

Насправді ж ялинка залишається стояти.



Як насправді виглядає ялинка у Львові 16 грудня 2025 року / Фото Суспільного

По-справжньому ялинки падають у Росії