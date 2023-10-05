Во время обстрела Херсона погибли 2 человека: среди них – коммунальщик
Источник:Андрей Ермак
5 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. К сожалению, в результате удара есть погибшие.
Таким образом, российские военные продолжают цинично и безжалостно убивать украинцев. Отметим, что Херсонщина ежедневно страдает от обстрелов врага.
Важно В Херсоне – серия взрывов: россияне обстреливали прибрежные районы с левого берега
Россия ударила по Херсону
Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате обстрела Херсона погибли 2 человека. Среди них – коммунальщик, обрезавший деревья.
В Херсонской ГВА уточнили, что обстрел произошел утром 5 октября. Российские военные ударили по жилым кварталам центра.
Погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте примерно 50 – 55 лет,
– отметила местная власть.
Александр Прокудин рассказал, что около 9:30 оккупанты из артиллерии ударили по центру Херсона, в результате чего смертельные ранения получили мужчина и женщина.
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Оккупанты убили коммунальщика в Херсоне / фото ОВА
Погибшая женщина в Херсоне / фото ОВА
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- По состоянию на 5 октября за минувшие сутки враг совершил 78 обстрелов, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА, два из них – ракетные. По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.
- Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Херсоне. Из-за агрессии 2 человека получили ранения.
- Также около 03:00 армия России ударила из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
- Утром 5 октября в Херсоне раздавались взрывы. Враг с левого берега снова обстреливал город. Власти призывали не находиться на открытом пространстве и стараться без особой необходимости не выходить на улицу.
- В Херсонской ГВА отметили, что Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 19 раз, российский враг использовал для этого 99 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Приднепровском и Инженерном.
- Ночью противник совершил обстрел Садового и Приднепровского.
- В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТО за минувшие сутки один человек получил ранения средней степени тяжести.