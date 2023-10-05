Во время обстрела Херсона погибли 2 человека: среди них – коммунальщик

5 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. К сожалению, в результате удара есть погибшие.

Таким образом, российские военные продолжают цинично и безжалостно убивать украинцев. Отметим, что Херсонщина ежедневно страдает от обстрелов врага.

Важно В Херсоне – серия взрывов: россияне обстреливали прибрежные районы с левого берега

Россия ударила по Херсону

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате обстрела Херсона погибли 2 человека. Среди них – коммунальщик, обрезавший деревья.

В Херсонской ГВА уточнили, что обстрел произошел утром 5 октября. Российские военные ударили по жилым кварталам центра.

Погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте примерно 50 – 55 лет,

– отметила местная власть.

Александр Прокудин рассказал, что около 9:30 оккупанты из артиллерии ударили по центру Херсона, в результате чего смертельные ранения получили мужчина и женщина.

Внимание! Фото 18+



Оккупанты убили коммунальщика в Херсоне / фото ОВА



​Погибшая женщина в Херсоне / фото ОВА

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости