Під час обстрілу Херсона загинули 2 людини: серед них – комунальник
Джерело:Андрій Єрмак
5 жовтня російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. На жаль, унаслідок удару є загиблі.
Таким чином, російські військові продовжують цинічно та безжалісно вбивати українців. Зазначимо, що Херсонщина щодня страждає від обстрілів ворога.
Важливо У Херсоні – серія вибухів: росіяни обстрілювали прибережні райони з лівого берега
Росія вдарила по Херсону
Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, унаслідок обстрілу Херсона загинули 2 людини. Серед них – комунальник, який обрізав дерева.
У Херсонській МВА уточнили, що обстріл стався вранці 5 жовтня. Російські військові вдарили по житлових кварталах середмістя.
Загинули двоє людей – чоловік і жінка віком приблизно 50 – 55 років,
– зазначила місцева влада.
Олександр Прокудін розповів, що близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка.
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Окупанти вбили комунальника у Херсоні / фото ОВА
Загибла жінка у Херсоні / фото ОВА
Влада оприлюднила відео наслідків обстрілу Херсона. На ньому можна побачити місце, де російські загарбники вбили двох херсонців, ще один – дістав поранення.
Загиблі – це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони перебували у дворі будинку.
Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Станом на 5 жовтня за минулу добу ворог здійснив 78 обстрілів, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА, два з них – ракетні. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.
- Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. Через агресію 2 людини дістали поранення.
- Також близько 03:00 армія Росії вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Наразі інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
- Зранку 5 жовтня у Херсоні лунали вибухи. Ворог з лівого берега знову обстрілював місто. Влада закликала не перебувати на відкритому просторі та намагатися без особливої потреби не виходити на вулицю.
- У Херсонській МВА зазначили, що Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 19 разів, російський ворог використав для цього 99 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Придніпровському та Інженерному.
- Вночі противник здійснив обстріл Садового та Придніпровського.
- Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу один чоловік зазнав поранень середнього ступеня важкості.