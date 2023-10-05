Таким чином, російські військові продовжують цинічно та безжалісно вбивати українців. Зазначимо, що Херсонщина щодня страждає від обстрілів ворога.

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Росія вдарила по Херсону

Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, унаслідок обстрілу Херсона загинули 2 людини. Серед них – комунальник, який обрізав дерева.

У Херсонській МВА уточнили, що обстріл стався вранці 5 жовтня. Російські військові вдарили по житлових кварталах середмістя.

Загинули двоє людей – чоловік і жінка віком приблизно 50 – 55 років,

– зазначила місцева влада.

Олександр Прокудін розповів, що близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка.

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Окупанти вбили комунальника у Херсоні / фото ОВА



Загибла жінка у Херсоні / фото ОВА

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