Херсонщина продолжает страдать от российских захватчиков. Поскольку часть области все еще находится под оккупацией, то с ее территорий враг регулярно ведет обстрелы по подконтрольной. По сути, это и произошло утром 5 октября.

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Оккупанты бьют по Херсону

Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко. Он отметил, что в прибрежных районах Херсона раздалась серия взрывов.

Армия России ведет обстрел с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!

– призвал он.

Россия ежедневно атакует Херсон. И бьет по городу из совершенно разных видов вооружения. Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, чем враг атакует областной центр.

Обстреливают абсолютно из всех видов оружия – систем залпового огня "Град", артиллерии, САУ, танков, гранатометов.

– отметил Хлань.

Он добавил, что микрорайон Корабел больше всего страдает гранатометами. А все потому, что он находится фактически на побережье Днепра. Так что врагу легко прибегает к нему достать.

Кроме того, россияне начали сбрасывать с беспилотников взрывчатку. Также нарастили количество управляемых авиабомб, сбрасываемых с авиации.

Обратим внимание, что в ночь на 5 октября россияне совершили массированную атаку дронами-камикадзе. По Украине враг запустил почти три десятка "Шахедов".

Сколько дронов удалось сбить

Предварительной информацией поделилась спикер ОК "Юг", а вскоре ее подтвердили в Генштабе. По словам Наталии Гуменюк, в эту ночь была напряжена боевая работа.

Действительно, ночь была опять-таки тревожной. Была боевая работа, напряженная боевая работа: как контрбатарейная на линии фронта, так и силы противовоздушной обороны в более тыловых регионах. И есть уже предварительные результаты – 24 "Шахеда" были уничтожены в нашей зоне ответственности,

– отметила она.

Актуализировали данные в утренней сводке Генштаба ВСУ. В нем отметили, что враг запустил 29 "Шахедов" по Украине в эту ночь. Противовоздушная оборона уничтожила 24 барражирующих боеприпаса.