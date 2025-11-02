Укр Рус
2 ноября, 16:18
2

Во время ракетно-дронных ударов по Днепропетровской области погибли военные ВСУ, также есть раненые

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 1 ноября Россия ударила по нескольким общинах Днепропетровщины, в результате чего погибли и были ранены украинские военные.
  • Правоохранители проверяют соблюдение правил пребывания военных во время ракетной угрозы.

Россия избивала 1 ноября по нескольким общинам Днепропетровщины. Известно, что в результате атаки ранены и погибли украинские военные.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на группировку войск "Восток".

Что известно о гибели военных ВСУ во время атак? 

Под огонь окупантов 1 ноября попали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины Днепропетровщины. 

Стало известно, что в результате комбинированной атаки россиян погибли и ранены бойцы ВСУ. Число жертв и травмированных не разглашается. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины… Российский агрессор дорого заплатит за содеянное, 
– говорится в сообщении. 

По данным военных, правоохранители проверяют соблюдение правил пребывания военных во время ракетной угрозы на открытой местности. Отмечается, что запрещено проведение совещаний и собраний в таких местах. 

Последствия последних атак России по ВСУ