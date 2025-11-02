Во время ракетно-дронных ударов по Днепропетровской области погибли военные ВСУ, также есть раненые

Россия избивала 1 ноября по нескольким общинам Днепропетровщины. Известно, что в результате атаки ранены и погибли украинские военные.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на группировку войск "Восток".

Что известно о гибели военных ВСУ во время атак?

Под огонь окупантов 1 ноября попали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины Днепропетровщины.

Стало известно, что в результате комбинированной атаки россиян погибли и ранены бойцы ВСУ. Число жертв и травмированных не разглашается.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины… Российский агрессор дорого заплатит за содеянное,

– говорится в сообщении.

По данным военных, правоохранители проверяют соблюдение правил пребывания военных во время ракетной угрозы на открытой местности. Отмечается, что запрещено проведение совещаний и собраний в таких местах.

Последствия последних атак России по ВСУ