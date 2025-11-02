Во время ракетно-дронных ударов по Днепропетровской области погибли военные ВСУ, также есть раненые
- 1 ноября Россия ударила по нескольким общинах Днепропетровщины, в результате чего погибли и были ранены украинские военные.
- Правоохранители проверяют соблюдение правил пребывания военных во время ракетной угрозы.
Россия избивала 1 ноября по нескольким общинам Днепропетровщины. Известно, что в результате атаки ранены и погибли украинские военные.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на группировку войск "Восток".
Что известно о гибели военных ВСУ во время атак?
Под огонь окупантов 1 ноября попали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины Днепропетровщины.
Стало известно, что в результате комбинированной атаки россиян погибли и ранены бойцы ВСУ. Число жертв и травмированных не разглашается.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины… Российский агрессор дорого заплатит за содеянное,
– говорится в сообщении.
По данным военных, правоохранители проверяют соблюдение правил пребывания военных во время ракетной угрозы на открытой местности. Отмечается, что запрещено проведение совещаний и собраний в таких местах.
Последствия последних атак России по ВСУ
16 октября стало известно об ударе российских баллистических ракет по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Украины. Тогда погибли военные ВСУ, но количество жертв неизвестно.
12 августа оккупанты ударили по территории другого учебного центра. При движении к укрытиям группа бойцов попала под обстрел кассетными боеприпасами.
29 июля российские террористы также атаковали ракетами учебное подразделение. Погибли три военных, еще 18 получили ранения.