Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К

Воздушные силы объявили всеукраинскую воздушную тревогу.

Что известно о воздушной тревоге по всей Украине 11 сентября?

По всей Украине днем 11 сентября раздается сигнал воздушной тревоги. Причиной этого стал взлет МиГ-31К.

О взлете МиГ-31К Воздушные силы объявили около 11 часов дня.

Ракетная опасность по всей территории Украины!

Зафиксирован взлет МиГ-31К!

– сообщили в ВС.

Уже в 11:12 там информировали об отбое угрозы по МиГ-31.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.

