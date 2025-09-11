Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно о воздушной тревоге по всей Украине 11 сентября?
По всей Украине днем 11 сентября раздается сигнал воздушной тревоги. Причиной этого стал взлет МиГ-31К.
О взлете МиГ-31К Воздушные силы объявили около 11 часов дня.
Ракетная опасность по всей территории Украины!
Зафиксирован взлет МиГ-31К!
– сообщили в ВС.
Уже в 11:12 там информировали об отбое угрозы по МиГ-31.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.
Ночная атака по Украине: чем бил враг
- В ночь на 11 сентября российская армия атаковала 66-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил, более 50 из них – "Шахеды".
- Силами ПВО сбито/подавлено 62 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
- В ПС указали, что зафиксировано попадание 4 ударных БпЛА на 3 локациях.