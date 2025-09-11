Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про повітряну тривогу по всій Україні 11 вересня?
По всій Україні вдень 11 вересня лунала сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт МіГ-31К.
Про зліт МіГ-31К Повітряні сили оголосили близько 11 години дня.
Ракетна небезпека по всій території України!
Зафіксовано зліт МіГ-31К!
– повідомили в ПС.
Вже об 11:12 там інформували про відбій загрози по МіГ-31.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців перебувати в укриттях цивільного захисту.
Нічна атака по Україні: чим бив ворог
У ніч проти 11 вересня російська армія атакувала 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. За даними Повітряних сил, понад 50 із них – "Шахеди".
Силами ППО збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
В ПС вказали, що зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.