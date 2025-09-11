Повітряні сили оголошували всеукраїнську повітряну тривогу. Росія знову піднімала в небо винищувач МіГ-31К.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу по всій Україні 11 вересня?

По всій Україні вдень 11 вересня лунала сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт МіГ-31К.

Про зліт МіГ-31К Повітряні сили оголосили близько 11 години дня.

Ракетна небезпека по всій території України!

Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– повідомили в ПС.

Вже об 11:12 там інформували про відбій загрози по МіГ-31.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців перебувати в укриттях цивільного захисту.

Нічна атака по Україні: чим бив ворог