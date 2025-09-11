Укр Рус
11 вересня, 10:59
У всіх регіонах України оголошували повітряну тривогу: злітав МіГ-31К

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вдень 11 вересня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
  • Повітряні сили повідомили про те, що фіксувався зліт МіГ-31К.

Повітряні сили оголошували всеукраїнську повітряну тривогу. Росія знову піднімала в небо винищувач МіГ-31К.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу по всій Україні 11 вересня?

По всій Україні вдень 11 вересня лунала сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт МіГ-31К.

Про зліт МіГ-31К Повітряні сили оголосили близько 11 години дня. 

Ракетна небезпека по всій території України!
Зафіксовано зліт МіГ-31К! 
– повідомили в ПС.

Вже об 11:12 там інформували про відбій загрози по МіГ-31.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців перебувати в укриттях цивільного захисту.

Нічна атака по Україні: чим бив ворог

  • У ніч проти 11 вересня російська армія атакувала 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. За даними Повітряних сил, понад 50 із них – "Шахеди".

  • Силами ППО збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

  • В ПС вказали, що зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях. 