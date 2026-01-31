Во всем Киеве отсутствует водоснабжение
- Во всех районах Киева отсутствует водоснабжение из-за аварии в энергосистеме.
- Энергетики и Киевводоканал работают в усиленном режиме для решения проблемы.
В связи с аварией в энергосистеме сейчас отсутствует водоснабжение во всех районах столицы. Энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме.
Об этом сообщил "Киевводоканал".
Почему в Киеве нет водоснабжения?
На данный момент энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам.
О дальнейшем развитии ситуации и сроках восстановления услуг "Киевводоканал" будет информировать дополнительно.
Какова ситуация в энергосистеме?
В субботу, 31 января, аварийные отключения света применили почти во всех регионах Украины.
Сложная ситуация сейчас есть не только в Киеве и Харькове, но и в большинстве украинских городов. В то же время энергетики осведомлены о текущей ситуации и уже делают все необходимые шаги для стабилизации. Свет могут вернуть в течение ближайших 2 -3 часов.
В Министерстве энергетики говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.