24 Канал Головні новини У всьому Києві відсутнє водопостачання
31 січня, 12:21
У всьому Києві відсутнє водопостачання

Надія Батюк

У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах столиці. Енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі.

Про це повідомив "Київводоканал".

Чому у Києві немає водопостачання?

На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам.

Про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг "Київводоканал" інформуватиме додатково.

Яка ситуація в енергосистемі?

  • У суботу, 31 січня, аварійні відключення світла застосували майже у всіх регіонах України.

  • Складна ситуація наразі є не тільки в Києві та Харкові, але й в більшості українських міст. Водночас енергетики обізнані про поточну ситуацію та вже роблять всі необхідні кроки для стабілізації. Світло можуть повернути протягом найближчих 2 -3 годин.

  • У Міністерстві енергетики кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.