Про це повідомив сам Сергій Рудик на своїй сторінці у Facebook.
Дивіться також Чому в сусідів є світло, а у вас – ні: інтерв'ю експерта з енергетики про графіки відключень і коли стане легше
Що відомо про інцидент в будинку Сергія Рудика?
Народний депутат 8-го та 9-го скликань опублікував у Facebook відео, на якому видно, як гаряча вода стікає по стінах сходами багаторівневого будинку. Крім того, Сергій Рудик – полковник ЗСУ, який з березня 2022 року брав участь у бойових діях.
Прорив мережі в будинку Рудика: дивіться відео нардепа
Рудик підкреслив, що проблема виникла через прорив труби теплопостачання. За його словами, це вже другий випадок у цьому будинку. Мешканці будинку вже звернулися до відповідних служб, коли ситуація досягла критичної проблеми.
"На прохання сусідів по під’їзду проблему з водою усунув особисто. Тепер на сходах сухо, вода не тече. Перший досвід у ролі: сантехніка, аварійної служби та перекривача води. Одяг – мокрий, настрій – бойовий", – коментує нардеп.
Яка зараз ситуація в Києві?
Нагадаємо, що через постійні російські удари на інфраструктуру кияни змушені виживати при температурі до 20 градусів морозу. Президент України Володимир Зеленський заявив про надзвичайно складні обставини в Києві, де понад 1200 будинків залишаються без опалення, і закликав діяти швидше.
Крім того, мер столиці Віталій Кличко пояснив, що найгостріша ситуація з перебоями у постачанні тепла, води та електроенергії спостерігається на Троєщині, де без базових послуг залишаються близько 600 будинків.