Об этом сообщил сам Сергей Рудик на своей странице в Facebook.

Смотрите также Почему у соседей есть свет, а у вас – нет: интервью эксперта по энергетике о графиках отключений и когда станет легче

Что известно об инциденте в доме Сергея Рудыка?

Народный депутат 8-го и 9-го созывов опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как горячая вода стекает по стенам по лестнице многоуровневого дома. Кроме того, Сергей Рудик – полковник ВСУ, который с марта 2022 года участвовал в боевых действиях.

Прорыв сети в доме Рудыка: смотрите видео нардепа

Рудик подчеркнул, что проблема возникла из-за прорыва трубы теплоснабжения. По его словам, это уже второй случай в этом доме. Жители дома уже обратились в соответствующие службы, когда ситуация достигла критической проблемы.

"По просьбе соседей по подъезду проблему с водой устранил лично. Теперь на лестнице сухо, вода не течет. Первый опыт в роли: сантехника, аварийной службы и перекрывателя воды. Одежда – мокрая, настроение – боевое", – комментирует нардеп.

Какая сейчас ситуация в Киеве?