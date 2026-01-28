Об этом сообщил сам Сергей Рудик на своей странице в Facebook.
Что известно об инциденте в доме Сергея Рудыка?
Народный депутат 8-го и 9-го созывов опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как горячая вода стекает по стенам по лестнице многоуровневого дома. Кроме того, Сергей Рудик – полковник ВСУ, который с марта 2022 года участвовал в боевых действиях.
Прорыв сети в доме Рудыка: смотрите видео нардепа
Рудик подчеркнул, что проблема возникла из-за прорыва трубы теплоснабжения. По его словам, это уже второй случай в этом доме. Жители дома уже обратились в соответствующие службы, когда ситуация достигла критической проблемы.
"По просьбе соседей по подъезду проблему с водой устранил лично. Теперь на лестнице сухо, вода не течет. Первый опыт в роли: сантехника, аварийной службы и перекрывателя воды. Одежда – мокрая, настроение – боевое", – комментирует нардеп.
Какая сейчас ситуация в Киеве?
Напомним, что из-за постоянных российских ударов на инфраструктуру киевляне вынуждены выживать при температуре до 20 градусов мороза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезвычайно сложных обстоятельствах в Киеве, где более 1200 домов остаются без отопления, и призвал действовать быстрее.
Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко объяснил, что самая острая ситуация с перебоями в поставках тепла, воды и электроэнергии наблюдается на Троещине, где без базовых услуг остаются около 600 домов.