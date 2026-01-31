Про це повідомив "Київводоканал".
Чому у Києві немає водопостачання?
На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам.
Про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг "Київводоканал" інформуватиме додатково.
Яка ситуація в енергосистемі?
У суботу, 31 січня, аварійні відключення світла застосували майже у всіх регіонах України.
Складна ситуація наразі є не тільки в Києві та Харкові, але й в більшості українських міст. Водночас енергетики обізнані про поточну ситуацію та вже роблять всі необхідні кроки для стабілізації. Світло можуть повернути протягом найближчих 2 -3 годин.
У Міністерстві енергетики кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.