США могут передать Украине более трех тысяч ракет ERAM. Хотя об этом было заявлено еще летом, передача их – процесс не быстрый, ведь нужен определенный период для изготовления такого количества единиц оружия.

На этом заметил в эфире 24 Канала военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, отметив, что если Украина получит первые такие ракеты до конца 2025 года – это будет положительный результат. Другие будут поставляться в течение нескольких лет.

Смотрите также Давление на Путина или реальное намерение: почему у Трампа заговорили о ракетах Tomahawk для Украины

Какое оружие важно получить ВСУ?

Военный эксперт отметил, что эти ракеты от США еще нуждаются в проверке в боевых условиях. Ведь, с его слов, часто бывало так, что американцы заявляли об эффективности своего оружия, но потом были случаи, когда после применения на фронте, Украина его возвращала. Причина – оно не работало на поле боя.

"Было информационное заявление, теперь ждем, когда она превратится в реальные ракеты и их испытания. Они хоть и меньшей дальности (до 450 километров – 24 Канал), но могут быть очень полезными для наших фронтовых нужд – оперативных тылов россиян, которые надо "выносить", чтобы они не могли иметь наступательный потенциал", – объяснил Самусь.

Относительно другой номенклатуры, по мнению военного эксперта, если бы Украине передали дальнобойные ракеты "воздух – воздух", то F-16 получили бы инструмент для уничтожения российских Су-34. Тогда Украина, как отметил Самусь, установила бы новый порядок в воздушном пространстве.

Мы бы посадили их самолеты, которые сейчас "утюжат" нас на фронте КАБами. Мы могли бы также использовать свои КАБы, если бы американцы передали нам больше своих бомб JDAM или других типов, то это бы также помогло нам давить на противника, который наступает,

– озвучил Самусь.

Военный эксперт объяснил, что для того, чтобы снижать наступательный потенциал врага, надо действовать в том числе с воздуха. А в ВСУ сейчас, по его словам, с этим проблема, ведь Украина не имеет преимущества в небе. Чтобы это произошло, украинской армии надо получить соответствующую номенклатуру оружия, которая есть сегодня в США.

Военная помощь: что могут получить ВСУ до конца 2025 года?