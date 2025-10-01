Укр Рус
Суттєво натисли б на росіян: військовий експерт назвав цікаві для Сил оборони ракети у США
1 жовтня, 09:22
Суттєво натисли б на росіян: військовий експерт назвав цікаві для Сил оборони ракети у США

Юлія Гринишина
Основні тези
  • США можуть передати Україні понад три тисячі ракет ERAM, але процес їх виготовлення і перевірки в бойових умовах потребує часу.
  • Військовий експерт Михайло Самусь озвучив, яка зброя нині потрібна Україні, щоб отримати інструмент для знищення російських Су-34, з яких ворог запускає КАБи.

США можуть передати Україні понад три тисячі ракет ERAM. Хоча про це було заявлено ще влітку, передача їх – процес не швидкий, адже потрібен певний період для виготовлення такої кількості одиниць зброї.

На цьому зауважив в етері 24 Каналу військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, наголосивши, що якщо Україна отримає перші такі ракети до кінця 2025 року – це буде позитивний результат. Інші будуть постачатися протягом кількох років.

Яку зброю важливо отримати ЗСУ?

Військовий експерт зазначив, що ці ракети від США ще потребують перевірки в бойових умовах. Адже, з його слів, часто бувало так, що американці заявляли про ефективність своєї зброї, але потім були випадки, коли після застосування на фронті, Україна її повертала. Причина – вона не працювала на полі бою.

"Була інформаційна заява, тепер чекаємо, коли вона перетвориться в реальні ракети та їх випробування. Вони хоч і меншої дальності (до 450 кілометрів – 24 Канал), але можуть бути дуже корисними для наших фронтових потреб – оперативних тилів росіян, які треба "виносити", аби вони не могли мати наступальний потенціал", – пояснив Самусь.

Стосовно іншої номенклатури, на думку військового експерта, якби Україні передали далекобійні ракети "повітря – повітря", то F-16 отримали б інструмент для знищення російських Су-34. Тоді Україна, як зазначив Самусь, встановила б новий порядок у повітряному просторі.

Ми б посадили їх літаки, які зараз "утюжать" нас на фронті КАБами. Ми могли б також використовувати свої КАБи, якби американці передали нам більше своїх бомб JDAM або інших типів, то це б також допомогло нам тиснути на противника, який наступає, 
– озвучив Самусь.

Військовий експерт пояснив, що для того, аби знижувати наступальний потенціал ворога, треба діяти у тому числі з повітря. А в ЗСУ нині, з його слів, з цим проблема, адже Україна не має переваги в небі. Аби це сталося, українському війську треба отримати відповідну номенклатуру зброї, яка є сьогодні в США.

Військова допомога: що можуть отримати ЗСУ до кінця 2025 року?

  • Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що наша держава отримає чотири пакети військової допомоги. Вони були оплачені нашими союзниками в межах ініціативи PURL. Це обладнання прямує в Україну. Мовиться зокрема про ракети до систем Patriot і HIMARS.

  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї осені Україні передадуть від Ізраїлю ще дві системи Patriot, місяць тому вона отримала одну таку, яка вже працює.

  • Patriot Україна очікує отримати до кінця 2025 року і від Німеччини. Міністр оборони країни Борис Пісторіус уточнив, що буде передано дві системи, які профінансовані Німеччиною та Норвегією.