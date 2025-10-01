На цьому зауважив в етері 24 Каналу військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, наголосивши, що якщо Україна отримає перші такі ракети до кінця 2025 року – це буде позитивний результат. Інші будуть постачатися протягом кількох років.
Яку зброю важливо отримати ЗСУ?
Військовий експерт зазначив, що ці ракети від США ще потребують перевірки в бойових умовах. Адже, з його слів, часто бувало так, що американці заявляли про ефективність своєї зброї, але потім були випадки, коли після застосування на фронті, Україна її повертала. Причина – вона не працювала на полі бою.
"Була інформаційна заява, тепер чекаємо, коли вона перетвориться в реальні ракети та їх випробування. Вони хоч і меншої дальності (до 450 кілометрів – 24 Канал), але можуть бути дуже корисними для наших фронтових потреб – оперативних тилів росіян, які треба "виносити", аби вони не могли мати наступальний потенціал", – пояснив Самусь.
Стосовно іншої номенклатури, на думку військового експерта, якби Україні передали далекобійні ракети "повітря – повітря", то F-16 отримали б інструмент для знищення російських Су-34. Тоді Україна, як зазначив Самусь, встановила б новий порядок у повітряному просторі.
Ми б посадили їх літаки, які зараз "утюжать" нас на фронті КАБами. Ми могли б також використовувати свої КАБи, якби американці передали нам більше своїх бомб JDAM або інших типів, то це б також допомогло нам тиснути на противника, який наступає,
– озвучив Самусь.
Військовий експерт пояснив, що для того, аби знижувати наступальний потенціал ворога, треба діяти у тому числі з повітря. А в ЗСУ нині, з його слів, з цим проблема, адже Україна не має переваги в небі. Аби це сталося, українському війську треба отримати відповідну номенклатуру зброї, яка є сьогодні в США.
Військова допомога: що можуть отримати ЗСУ до кінця 2025 року?
Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що наша держава отримає чотири пакети військової допомоги. Вони були оплачені нашими союзниками в межах ініціативи PURL. Це обладнання прямує в Україну. Мовиться зокрема про ракети до систем Patriot і HIMARS.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї осені Україні передадуть від Ізраїлю ще дві системи Patriot, місяць тому вона отримала одну таку, яка вже працює.
Patriot Україна очікує отримати до кінця 2025 року і від Німеччини. Міністр оборони країни Борис Пісторіус уточнив, що буде передано дві системи, які профінансовані Німеччиною та Норвегією.