На цьому зауважив в етері 24 Каналу військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, наголосивши, що якщо Україна отримає перші такі ракети до кінця 2025 року – це буде позитивний результат. Інші будуть постачатися протягом кількох років.

Дивіться також Тиск на Путіна чи реальний намір: чому у Трампа заговорили про ракети Tomahawk для України

Яку зброю важливо отримати ЗСУ?

Військовий експерт зазначив, що ці ракети від США ще потребують перевірки в бойових умовах. Адже, з його слів, часто бувало так, що американці заявляли про ефективність своєї зброї, але потім були випадки, коли після застосування на фронті, Україна її повертала. Причина – вона не працювала на полі бою.

"Була інформаційна заява, тепер чекаємо, коли вона перетвориться в реальні ракети та їх випробування. Вони хоч і меншої дальності (до 450 кілометрів – 24 Канал), але можуть бути дуже корисними для наших фронтових потреб – оперативних тилів росіян, які треба "виносити", аби вони не могли мати наступальний потенціал", – пояснив Самусь.

Стосовно іншої номенклатури, на думку військового експерта, якби Україні передали далекобійні ракети "повітря – повітря", то F-16 отримали б інструмент для знищення російських Су-34. Тоді Україна, як зазначив Самусь, встановила б новий порядок у повітряному просторі.

Ми б посадили їх літаки, які зараз "утюжать" нас на фронті КАБами. Ми могли б також використовувати свої КАБи, якби американці передали нам більше своїх бомб JDAM або інших типів, то це б також допомогло нам тиснути на противника, який наступає,

– озвучив Самусь.

Військовий експерт пояснив, що для того, аби знижувати наступальний потенціал ворога, треба діяти у тому числі з повітря. А в ЗСУ нині, з його слів, з цим проблема, адже Україна не має переваги в небі. Аби це сталося, українському війську треба отримати відповідну номенклатуру зброї, яка є сьогодні в США.

Військова допомога: що можуть отримати ЗСУ до кінця 2025 року?