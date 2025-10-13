Дело не только в Tomahawk: боец ВСУ объяснил новый подход Трампа к Путину
- Дональд Трамп кардинально изменил свой подход к окончанию войны, он не собирается разговаривать с Владимиром Путиным.
- Диалог возможен лишь после определенного давления, для этого США будут помогать Украине.
Американская администрация дала понять, что она имеет другие подходы к России и окончанию войны. Здесь говорится вовсе не о диалоге.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Белый дом будет давить, предоставляя Украине оружие. В то же время Tomahawk здесь выступают как символ.
Какой новый подход имеет Трамп по отношению к Путину?
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ объяснил, что теперь Трамп имеет новую тактику в отношении Путина – президент США не собирается с ним встречаться или обсуждать что-то через телефонный звонок.
Подход заключается в том, чтобы ответить на российскую эскалацию. Отсюда и появились формулировки о ракетах Tomahawk. Они обобщают усиление помощи Украине со стороны США. Речь идет не только о Tomahawk, а о расширении поставок вооружений,
– подчеркнул он.
По словам Мусиенко, американское оружие нужно Украине, чтобы наносить более четкие удары. Кроме того, Соединенные Штаты уже готовы поделиться с нашей страной разведывательными данными. Таким образом Вашингтон намерен давить на Путина.
Он добавил, что только после проявления этого давления от администрации Трампа можно будет говорить о переговорах со страной-агрессором.
Что известно о военной помощи со стороны США?
- С июля этого года Вашингтон участвует в ударах Украины по территории России. Наша страна выбирает цель, а США предоставляют разведданные по ней. Таким образом в августе и сентябре удалось активизировать удары по НПЗ России.
- Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает военный пакет помощи, который США приняли в сентябре. Президент подчеркнул, что мы держим две новые системы Patriot с соответствующим комплектом ракет.
- В начале октября Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2026 год. Финансирование помощи Украине увеличат до 500 миллионов долларов до 2028 года.